L’alta pressione avuta in tutto il periodo di Natale e in queste prime settimane di gennaio sta per terminare. Una perturbazione ha fatto il suo ingresso in Italia all’inizio di questa settimana. A essere toccate per prima sono state le regioni del Nord.

Il cattivo tempo, poi, toccherà anche la Campania portando nubi e rovesci sparsi, che in alcune zone assumeranno carattere temporalesco. Le temperature contestualmente subiranno un lieve aumento rispetto a quelle dei giorni passati. Le massime arriveranno a 14 gradi mentre le minime a 8 gradi.

La giornata di domenica, invece, sarà caratterizzata dalla presenza di nubi sparse ma ci sarà anche il sole. Lunedì il tempo sarà coperto, tenderà a migliorare a partire da martedì, momento in cui tornerà il sole.