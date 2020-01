0 Facebook M5s, suppletive Senato: in Campania vince Luigi Napolitano Politica 16 Gennaio 2020 21:01 Di Martina Gaudino 1'

E’ Luigi Napolitano, già candidato non eletto alle scorse elezioni europee, il candidato del Movimento 5 stelle alle elezioni suppletive per il Senato in Campania. Il seggio da coprire è quello che fu occupato dal geologo Franco Ortolani, eletto con il M5S, scomparso pochi mesi fa.

“Alle ore 19:00 di oggi, giovedì 16 gennaio 2020, si è conclusa – si legge sul Blog delle stelle – la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati residenti in Campania, sono stati chiamati a votare su Rousseau tra i nominativi che si sono candidati per le parlamentarie suppletive 2020 per il Collegio uninominale Campania – 07 per il Senato della Repubblica.

Nel corso della giornata sono state espresse complessivamente 1974 preferenze. Di seguito pubblichiamo l’esito della votazione certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai): Luigi Napolitano 708 voti; Mariano Peluso 511 voti; Emanuela Ferrante 205 voti; Luca Caiazzo 171 voti; Teresa Esposito 120 voti; Stefania Palermo 102 voti; Fabio Montagnaro 99 voti; Evaristo Cicatiello 31 voti; Domenico Galardo 23 voti; Gianpaolo D’eugenio 4 voti”.