C’è ancora un’enorme differenza tra Nord e Sud in Italia. La “questione meridionale” non accenna a terminare. E’ questo il dato che emerge dall’ultimo rapporto Eurostat che ha evidenziato la crescita del Bel Paese in confronto agli altri europei e tra le varie regioni.

“In Sicilia e Campania il 20% dei più ricchi guadagna 7,4 volte tanto la corrispondente fascia dei più poveri“, è questo l’enorme divario che c’è rispetto alle altre regioni italiane. “Il minor divario si registra in Friuli (4,1 volte la differenza tra i redditi), seguito da Veneto e Umbria (4,2 volte). Il Lazio segna un indice del 6,5, la Lombardia“, si legge dal sito Codacons.

“Dati vergognosi e indegni di un Paese civile, un Paese civile deve operare affinché le differenze si assottiglino“, questo il commento del presidente Codacons, Carlo Rienzi. Parole forti rispetto a un dato che è discriminante e che inviterebbe a riflettere su quali debbano essere le politiche da attivare per risolvere questa situazione di disparità.