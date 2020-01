0 Facebook Le Iene, lutto per Matteo Viviani: è morto il padre Spettacolo 13 Gennaio 2020 18:07 Di redazione 2'

E’ lutto alla redazione de Le Iene per la scomparsa del padre di Matteo Viviani. A dare la notizia sui social è stata la moglie del popolare inviato della trasmissione Ludmilla Radchenko: “Le generazioni crescono… e altre… se ne vanno…il segno della Vittoria… Vita…Viviani…Ciao caro suocero..caro nonno..e padre..rimarrai nei nostri cuori. Buon viaggio..riposa in pace..“. Insieme alla frase, la Radchenko ha postato una serie di fotografie in cui si vede Matteo insieme al papà ed i nipotini. Inoltre, nelle stories di Instagram, una clip con la canzone “Somewhere over the rainbow” e la scritta “Ciao Papà” ed una foto di lei abbracciata al suocero.

Dal profilo di Viviani, invece, ancora alcun messaggio ufficiale. L’ultimo post, infatti, risale a quattro giorni fa.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per famiglia.

