E’ morta ad appena 43 anni a causa delle esalazioni di monossido di carbonio della stufa che aveva in casa. Patrizia Amodio, di Casapulla, ma residente nella provincia di Pordenone, si trovava sola in casa. Il fratello, non riuscendo a mettersi in contatto con lei ha chiamato i vigili del fuoco.

Gli operatori del 115 hanno fatto irruzione nell’appartamento della donna trovandola senza vita. In base all’esame del medico legale, la donna sarebbe morta qualche giorno prima del macabro ritrovamento.

La notizia è arrivata subito nella provincia di Caserta lasciando senza parole tutti coloro che la conoscevano. Da diversi anni si era trasferita nella provincia di Pordenone, più precisamente a Zoppola.

