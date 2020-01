0 Facebook Recale, mamma di tre figli muore per un brutto male Campania 12 Gennaio 2020 19:28 Di redazione 1'

Un giornata dura per la famiglia di Maria Tavano, una donna di 42 anni, venuta a mancare per un brutto male da Recale, in provincia di Caserta.

Come riporta Edizione Caserta, la giovane donna era madre di tre figli e si è spenta nella clinica di Santa Maria Capua Vetere in cui si trovava già in cura.

Purtroppo il brutto male che si era accanito su di lei, ha avuto la meglio. Nonostante le amorevoli cure del personale sanitario, nulla è stato possibile per salvarle la vit.

Maria, oltre ai tre figli Carlo, Luca e Denny, lascia il marito Massimo ed il padre Antimo. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria Assunta.

