Neonata muore mentre dorme nel letto dei genitori: potrebbe essere stata schiacciata

Si indaga sulle cause del decesso di una bambina di appena due mesi, morta lo scorso 7 gennaio nel campo nomadi di via Germagnano, a Torino.

La piccola, come anticipato sulle pagine del quotidiano Cronaca qui, dormiva con i genitori, che hanno chiamato i soccorsi. Dall’autopsia, disposta dalla Procura ed effettuata dal medico legale Roberto Testi, emerge che la bimba potrebbe essere morta per Sids, sindrome di morte in culla che colpisce una piccola parte di neonati, o asfissia posizionale.