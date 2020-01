0 Facebook Napoli: passeggeri bloccati in aeroporto, la compagnia aerea non ha la licenza Napoli Città 11 Gennaio 2020 11:45 Di redazione 1'

Una storia dall’infelice fine. Si è conclusa con la cancellazione definitiva del volo la vicenda dei 150 passeggeri bloccati da tre giorni all’aeroporto napoletano di Capodichino. Il volo della Ernest Airlines, che sarebbe dovuto partire da Napoli con destinazione Kiev, in Ucraina, è stato definitivamente cancellato.

Come si legge in una della Gesac, società che gestisce l’aeroporto di Capodichino: “La Gesac “La Gesac e la società di handling designata dal vettore hanno ripetutamente e invano sollecitato la compagnia aerea a fornire informazioni e aggiornamenti per poter adeguatamente assistere i passeggeri. L’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha disposto la sospensione della licenza di esercizio di trasporto aereo passeggeri e merci al vettore Ernest Spa che non potrà più emettere biglietti di viaggio a partire dal 13 Gennaio 2020”.

Il volo della Ernest Airlines da Napoli a Kiev sarebbe dovuto partire dallo scalo aereo partenopeo il 9 gennaio, alle ore 15, ma era stato rimandato alle ore 9 del 10 gennaio. Un continuo rimando fino all’arrivo della notizia della cancellazione definitiva.