Mestre, 40enne in fin di vita per influenza: non era vaccinato
Cronaca 11 Gennaio 2020

A causa dell’influenza rischia la morte. Un 40enne di Mestre sta infatti lottando tra la vita e la morte da dieci giorni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale dell’Angelo.

Il 40enne che a detta dei medici non si sarebbe mai vaccinato, ha contratto il virus mostrando i banali sintomi come febbre alta, nausea, vomito. Le sue condizioni, però, sono precipitate al punto da richiederne il trasporto al pronto soccorso.

Le condizioni sono gravi e la respirazione è compromessa tanto da essere sottoposto in Terapia intensiva alla “Ecmo”, tecnica che supporta le funzioni vitali di cuore e polmoni con extracorporea. “È un paziente giovane, senza problemi di salute, che non era vaccinato – spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 3 Luca Sbrogiò – Di per sé l’influenza è una malattia non grave, ma non per questo va presa sotto gamba. Purtroppo ci sono casi, come questo, dove le complicazioni sono particolarmente serie”.

