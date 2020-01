0 Facebook Dosi di hashsh e marijuana nascoste nel panettone, napoletani arrestati a Procida Cronaca 11 Gennaio 2020 15:25 Di redazione 1'

Pasquale Manuel Michelino, 34enne del quartiere Arenella già noto alle forze dell’ordine e un 19enne incensurato dello stesso quartiere ieri sera erano sbarcati a Procida con l’ultimo traghetto partito da Pozzuoli.

I carabinieri della stazione di Procida erano di pattuglia in zona per controllare il territorio e, allo sbarco, li hanno subito inquadrati come non procidani. Si sono avvicinati per controllarli quindi li hanno identificati.

Qualcosa li insospettiva però, così li hanno perquisiti. In una una busta nelle mani di Michelino hanno trovato un panettone: sembrava incartato bene ma a guardare meglio hanno capito che nella scatola era nascosto qualcosa. Aprendo il pacco infatti hanno visto che il panettone era scavato e nella cavità erano state nascoste delle buste contenenti circa 90 grammi di hashish e uno di marijuana.

I due sono stati bloccati e condotti in caserma per gli accertamenti, poi è scattato per loro l’arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Ora sono agli arresti domiciliari e attendono il giudizio con rito direttissimo.

