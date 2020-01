0 Facebook Torre del Greco, Luigi Mario Favoloso scomparso da 12 giorni Torre del Greco 9 Gennaio 2020 18:13 Di redazione 3'

Di lui non si sa più nulla dal 29 dicembre. Sua madre, Loredana Fiorentino, è stata costretta a sporgere denuncia alla Polizia. È scattato l’allarme a Torre del Greco, località vesuviana in provincia di Napoli. Sui social è diventato virale, in merito, l’appello scritto e pubblicato su Facebook da parte del paparazzo Alex Fiumara.

Stiamo parlando di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello ed ex di Nina Moric. Classe 1988, la sua avventura televisiva presso gli studi Mediaset è datata 2018. Tornato a Torre del Greco dalla sua famiglia per trascorrere le vacanze natalizie, Mario Luigi è scomparso senza lasciare traccia da circa 12 giorni.

La scomparsa a Chi l’ha Visto

Della scomparsa si è occupata anche la trasmissione condotta da Federica Sciarelli. “Aveva chiesto a mio marito il 23 e 24 dicembre di non dire a Nina che era qui a Napoli e che non lo avevamo visto e nemmeno sentito” ha detto in diretta l’amica Monica. “La mamma – ha detto Fedderica Sciarelli – ha fatto denuncia perché quando uno si allontana i propri cari si preoccupano, è andata in alcune trasmissioni televisive. La nostra Marina Borrometi è andata a Saxa Rubra stava uscendo da un programma televisivo, le ha chiesto se voleva lanciare un appello ma lei ha detto di no. E’ un suo diritto non avvalersi di un programma come il nostro che si occupa di scomparsi da sempre. Noi ci siamo messi a disposizione ma ci ha detto che preferiva non fare nessun appello con noi, ha detto che è stressata da tutta questa situazione. Io l’ho detto ai nostri telespettatori perché sono sincera e trasparente che non sono molto ferrata su questo mondo però c’è un mondo mediatico importante, c’è il Grande Fratello di mezzo lui era concorrente”.

Il paparazzo a Mattino Cinque

Nel format condotto da Federica Panicucci il paparazzo Maurizio Sorge ha detto: “Io spero sia solo un gioco. Ho saputo da fonti vicine alla sua ex fidanzata che lui starebbe a casa di uno che affitta auto nell’hinterland milanese. Io so per certo che sta bene. Dal punto di vista umano mi sono rassicurato, il resto è solo gossip”.

Veronica Satti a Pomeriggio 5

L’amica Veronica Satti, conosciuta nella casa del Grande Fratello, ha fatto vedere gli ultimi messaggi inviati al cellulare: “Ci sono le spunte blu, ha letto, ma non ha risposto“.

La sim libanese

La figlia di Bobby Solo ha poi parlato del caso della sim libanese. Veronica Satti ha spiegato di avere un cellulare in grado di sapere se un contatto ha cambiato numero di telefono. Proprio a questo proposito alla Satti sarebbe arrivato un alert secondo cui Luigi nelle ultime ore avrebbe acquistato un’altra scheda.

Il mistero sembra infittirsi ogni minuto di più.

