Ischia è stata colpita da un grave lutto. Ieri sera, dopo le 22.30, un’automobile si è schiantata con violenza contro un muro di pietre. L’incidente è avvenuto in località Cavallaro nel comune di Forio. Come riportato da Il Dispari, la vittima si chiamava Lucia Del Sole, 80 anni.

La donna era originaria di Casamicciola Terme ed era in auto con il figlio 50enne. Quest’ultimo, affetto da psicosi, è al momento ricoverato presso l’ospedale Rizzoli. È fuori pericolo ma dovrà essere affidato ai servizi sociali perché non ha parenti che possono occuparsi di lui.

Per Lucia, invece, non c’è stato nulla da fare. Vano l’intervento tempestivo dei soccorsi. Gli operatori del 118 hanno avviato le prime cure del caso dopo che i Vigili del fuoco, non senza difficoltà, erano riusciti ad estrarre dalle lamiere dell’auto il corpo dell’80enne.

Ma purtroppo Lucia era già deceduta. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita da un malore improvviso che ha causato la perdita di controllo dell’automobile. Le forze dell’ordine hanno effettuato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.

Il Pubblico ministero di turno, incaricato dalla Procura della Repubblica di Napoli ha disposto l’esame autoptico sulla salma di Lucia (oltre che il sequestro dell’auto). Il risultato potrebbe fornire il motivo per il quale la donna ha sbandato con la vettura mentre era alla guida.