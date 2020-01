0 Facebook Il bimbo autistico escluso dalla recita ha trovato una nuova scuola Cronaca 9 Gennaio 2020 16:45 Di redazione 1'

E’ stato iscritto in una nuova scuola, dove gli saranno date tutte le assistenze necessarie il bambino autistico di Afragola (Napoli) che secondo la famiglia e’ stato escluso dalla manifestazione natalizia in una scuola privata del comune in provincia di Napoli.

“In questa lunga battaglia, all’improvviso e’ comparso un angelo custode – dichiara la mamma – una persona che prima ci ha cercato sul web e poi ha contattato i nostri avvocati per parlare con noi, e da quel momento non ci ha abbandonati piu’, si e’ impegnato prima come uomo e poi come primo cittadino – prosegue la donna – si tratta del sindaco di Afragola Claudio Grillo che, in collaborazione con scuola, specialisti e i nostri avvocati, ci ha aiutato ad iscrivere nostro figlio in un’altra scuola”.

