0 Facebook Capri, Marco oggi avrebbe compiuto 30 anni. Donati gli organi Isole 9 Gennaio 2020 12:43 Di redazione 2'

Avrebbe compiuto 30 anni oggi, Marco Torre, il giovane caprese morto ieri in seguito all’incidente stradale che lo ha visto coinvolto il 1° gennaio scorso. In occasione di questo compleanno è Marco a fare un regalo, quello più grande, la donazione degli organi. Grazie a lui qualcuno potrà continuare a vivere.

Marco si trovava ricoverato all’ospedale Cardarelli, in prognosi riservata. Ieri pomeriggio la drammatica notizia. Nonostante i due interventi cui era stato sottoposto per fermare le copiose emorragie, non ce l’ha fatta. Marco si trovava a bordo del suo motorino quando si è schiantato contro un autobus di linea sulla strada provinciale tra Capri ed Anacapri. Una dinamica ancora non del tutto chiara. Indossava il casco, ma le sue condizioni sono risultate gravi sin dal primo istante: una frattura alla base del cranio e importanti danni alla milza.

I genitori hanno così dato il consenso all’espianto.

La fidanzata di Marco ha affidato a Facebook un pensiero per lui: “Il 9 gennaio sarà sempre il tuo compleanno. Ovunque tu sia io riuscirò ad amarti fino a lì…“.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook