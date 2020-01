0 Facebook Tragedia a Napoli, bambina muore all’ospedale Santobono: aveva 13 anni La piccola era affetta da atrofia muscolare spinale (SMA) Cronaca 8 Gennaio 2020 12:00 Di redazione 1'

Un dramma ha colpito la città di Napoli e tutta la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino (in provincia di Salerno). Perché nel capoluogo partenopeo si è spenta la piccola Alessia A., ricoverata presso l’ospedale Santobono.

La bambina, appena 13enne, è originaria della piccola località salernitana. Alessia era affetta dall’età di sei mesi dall’atrofia muscolare spinale (Sma). Una battaglia condotta contro la malattia da sempre che l’ha resa forte come una leonessa.

Purtroppo, come riportato da Teleclub, le speranze di amici e parenti si sono infrante contro la triste realtà. Alessia era mantenuta in vita da un respiratore che la costringeva in un letto del nosocomio napoletano.

Un grave episodio è avvenuto in passato: qualcuno rubò il gruppo elettrogeno che alimentava il suo respiratore. Insieme a lei hanno lottato i suoi genitori che hanno fatto l’impossibile per garantirle le cure e l’assistenza necessari.