Pantani, parla il pusher: "Marco non si è suicidato, è stato ucciso" L'audizione presso la Commissione antimafia Cronaca 8 Gennaio 2020

All’audizione della Commissione parlamentare antimafia lo spacciatore Fabio Miradossa ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Il caso è di quelli importanti perché ha riguardato la stella italiana del ciclismo Marco Pantani.

Miradossa, noto per essere stato il pusher del campione, aveva patteggiato una condanna per traffico di stupefacenti. Pantani, trovato senza vita a Rimini il 14 febbraio 2004, secondo lo spacciatore non si sarebbe suicidato.

Queste le dichiarazioni di Miradossi riportate da La Repubblica: “Marco era perennemente alla ricerca della verità sui fatti di Madonna di Campiglio, ha sempre detto che non si era dopato. Io ne sono convinto: Marco non si è suicidato, è stato ucciso. Era in possesso di 20 mila euro in contanti che mi doveva rendere ma io quei soldi non li ho avuti e non sono stati trovati in camera. L’ho sempre detto al Pm, ‘cercate i soldi’, ma non sono mai stato creduto“.