Erminia Testa è sicuramente la nonnina di Pozzuoli. Classe 1916 compirà 104 anni sabato 11 gennaio e sarà festeggiata con un evento a cui prenderà parte anche il primo cittadino Vincenzo Figliolia. Erminia è l’ultima in vita di diciannove figli di Francesco Testa e Anna D’Alicandro. Erminia è anche l’ultima discendente ancora vivente della famiglia che porta il soprannome dei “zoccola prena”. L’origine del nome proviene da un episodio capitato al trisnonno della vecchietta.

A destare grande scalpore non è solo l’età della nonnina, ma lo spirito con cui affronta la vita. Raggiunta telefonicamente da alcuni quotidiani locali ha detto che per vivere bene non bisogna lasciarsi condizionare. A Pozzuoli21 di Danilo Pontillo, in occasione del centesimo compleanno disse: “Sono arrivata a 100 anni seguendo il proverbio “cuofano saglie e cuofano scenne”, cioè evitando di farmi condizionare, positivamente o negativamente, da qualsiasi cosa mi sia accaduta nella vita. La mia forza è piangere una volta al giorno per allontanare i dolori ed esorcizzare i dispiaceri. Morirò quando non piangerò più perché vorrà dire che sarò felice e non avrò più nulla da chiedere alla vita terrena”.

