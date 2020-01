0 Facebook Estorsione per conto del clan Mallardo, arrestato latitante a Melito Melito di Napoli 8 Gennaio 2020 17:20 Di redazione 1'

Catturato dopo due mesi di latitanza. A stanare Sabatino Pellegrino, 51 anni, vicino al clan Mallardo, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Il latitante è stato bloccato in un appartamento di Melito. Nell’appartamento sono stati trovati e sequestrati due telefoni cellulari che saranno oggetto di verifiche che confermino l’attività illecita dell’arrestato.

Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, e dirette dal Sostituto procuratore Maria Sepe e dal Procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli della Dda partenopea, hanno già portato all’emissione di un fermo di indiziato di delitto e della citata ordinanza dell’8 novembre in cui Trambarulo e la compagna sono stati ritenuti responsabili a vario titolo dei delitti di violenza privata, usura ed estorsione continuate aggravate dal metodo mafioso, ai danni di due imprenditori, operanti nell’hinterland nel settore alimentare e tessile.

In questo disegno criminoso Pellegrini – secondo l’accusa – si è prodigato per recuperare i crediti dai soggetti usurati vittime di Trambarulo Gennaro. Il latitante è stato sorpreso al piano terra di una palazzina di Melito di Napoli e alla vista dei militari non ha opposto resistenza.