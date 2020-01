0 Facebook Caserta, 31enne trovato morto in stazione Le cause del decesso sono ancora da accertare. Sul posto giunta anche la Polizia Ferroviaria Caserta 8 Gennaio 2020 15:03 Di Marta Ricciardi 1'

E’ accaduto ieri, presso la stazione ferroviaria di Caserta, il tragico quanto misterioso decesso del 31enne Vincenzo Sellitto.

Il giovane, originario di Sarno, è stato ritrovato accasciato in un angolo da alcuni passanti che attendevano il treno in stazione, intorno alle ore 17:00. Pur avendo tempestivamente chiamato il 118, una volta giunti sul posto, i soccorsi non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Ferroviaria.

Sellitto potrebbe essere deceduto a seguito di un arresto cardiaco, ma la causa del decesso è ancora da accertare con sicurezza. Sui social sono numerosissimi i messaggi di cordoglio giunti da amici e parenti, increduli per quanto accaduto.