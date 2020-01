0 Facebook Torre del Greco, è allarme: Luigi Mario Favoloso scomparso dal 29 dicembre A lanciare l'appello il paparazzo e suo amico Alex Fiumara. Luigi ha partecipato allo show nell'edizione 2018 Cronaca 7 Gennaio 2020 08:16 Di redazione 2'

Di lui non si sa più nulla dal 29 dicembre. Sua madre, Loredana Fiorentino, è stata costretta a sporgere denuncia alla Polizia. È scattato l’allarme a Torre del Greco, località vesuviana in provincia di Napoli. Sui social è diventato virale, in merito, l’appello scritto e pubblicato su Facebook da parte del paparazzo Alex Fiumara.

Stiamo parlando di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello ed ex di Nina Moric. Classe 1988, la sua avventura televisiva presso gli studi Mediaset è datata 2018. Tornato a Torre del Greco dalla sua famiglia per trascorrere le vacanze natalizie, Mario Luigi è scomparso senza lasciare traccia da circa 10 giorni.

Le sue ultime parole sono state per la madre alla quale avrebbe detto di voler trascorrere un pò di tempo da solo prima di capodanno. Luigi Mario vive a Milano dove gestisce una ditta di tessuti. Noto per le sue vicinanze a Casapound, fu espulso dal reality show per aver indossato una maglia sessista contro Selvaggia Lucarelli.

L’APPELLO SU FACEBOOK –

Attenzione : da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali.

Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia , idem i suoi amici me compreso. Certo della Vs collaborazione ringrazio anticipatamente. Alex Fiumara. La mamma è taggata sul post in oggetto la quale ha sporto formale denuncia di persona scomparsa presso il commissariato di Ps di Torre Del Greco (Na).

