Cantante di successo, ma anche attrice, Maria Nazionale, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” si è lasciata andare ad una lunga intervista fatta di confessioni e rivelazioni di dettagli privati della propria vita.

“Ho avuto la fortuna di calpestare il palco di Sanremo due anni. C’è un’adrenalina pazzesca che ti porti dietro tutto il tempo. Sanremo non finisce mai, parte 10 giorni prima ed è un continuo di interviste”, ha spiegato Maria Nazionale. Una vita fatta di sacrifici, rinunce, sfide: “Sono stati i no a costruire la mia carriera. Molte volte ho detto no a tante cose che non servivano perchè la carriera va costruita e non va fatto tutto”, spiega la cantante che ha sempre scelto le cose che considerava adatte al suo talento.

La fuga a Milano

A coinvolgere in particolar modo il pubblico e la stessa Balivo, il racconto della fuga da casa a 16 anni. Torre Annunziata le stava stretta. “Conosco il mio produttore Francesco Chiaravalle che era venuto a Napoli per cercare una cantante da poter produrre. Tra i tanti ascolti, disse ai suoi operatori che gli piaceva questa voce e voleva conoscermi. L’ho conosciuto, lui mi disse che andavo bene e che mi avrebbe portata a Milano per fare il disco e io dissi certo!“.

“Sono arrivata a Milano e ho cominciato a formarmi con gli studi di canto e di dizione. Mia madre, con mio padre, dopo un anno, venne a Milano per potermi recuperare. Arrivano a Milano e non mi trovano perchè io, sapendo che stavano arrivando, mi nascondo a casa di una mia amica trans dove sono rimasta lì per un anno fino a che non compivo i 18 anni e devo dire che questo mondo cioè il mondo dei gay, è la mia vita. Grazie“.

Pur essendo una ragazzina Maria riesce a far valere i propri sogni ed i propri desideri facendo letteralmente perdere le tracce ai genitori. Una fuga che oggi le consente di essere un personaggio amato e stimato.

