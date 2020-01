0 Facebook Alessio annuncia l’uscita del nuovo singolo sui social L'appuntamento è per domenica 12 gennaio Spettacolo 7 Gennaio 2020 14:26 Di redazione 1'

Ne è passata di acqua sotto i ponti da ‘Ma si vene stasera‘, brano inciso nel 2006 e che ha lanciato Gaetano Carluccio, in arte Alessio, nel gotha della musica neomelodica napoletana. Quel singolo contenuto nell’album ‘Emozioni della nostra età‘ è diventato anche la colonna sonora del film ‘Gomorra‘ di Matteo Garrone.

Ma la carriera di Alessio era già iniziata nel 2002. Da allora il cantante ha pubblicato in totale 11 dischi. E il 36enne artista di Ponticelli, quartiere della zona Est di Napoli, non vuole certo fermarsi. Infatti, in cantiere vi è un nuovo album e presto ne sentiremo il primo singolo.

Si chiamerà ‘È ora è verità‘, e ad annunciare l’uscita è stato lo stesso Alessio attraverso un post pubblicato sui propri social. L’appuntamento è per domenica prossima, il 12 gennaio.

IL POST SU FACEBOOK –

“Vi annuncio l’ uscita del mio nuovo Singolo “È ORA E VERITÀ“ – DOMENICA 12 GENNAIO – Restate tutti collegati!“.