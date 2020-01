0 Facebook Napoli, è boom di visite ai musei e ai siti artistici Il pienone in occasione delle aperture gratis previste dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali Cultura 6 Gennaio 2020 20:30 Di redazione 1'

File lunghissime e tanto entusiasmo nonostante le attese. Questa è stata Napoli e in generale l’intera regione Campania in quest’ultimo fine settimana di festività. Infatti, l’Epifania (che tutte le feste porta via) ha regalato un altro record al capoluogo partenopeo.

Protagonisti i siti artistici e culturali. Musei, palazzi storici ed aree archeologiche. Sono stati questi i luoghi presi letteralmente d’assalto da turisti e napoletani, soprattutto questa domenica in occasione dell’apertura gratis prevista dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali (MIBACT).

Palazzo Reale, Capodimonte, Mann, Reggia di Casera e Pompei. Posti magici che hanno regalato emozioni uniche a chi li ha visitati. Come riportato da La Repubblica, ha dichiarato la Direttrice Tiziana Maffei:

“Già a mezzogiorno avevamo superato il limite di 3.600 ingressi per gli appartamenti storici, portato a 4 mila per velocizzare i flussi“.