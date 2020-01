0 Facebook Addio ad Ettore Amelio, il maestro di Giugliano La notizia è già diventata virale sui social. Tanti i messaggi di affetto per lui e la sua famiglia Cronaca 6 Gennaio 2020 16:09 Di redazione 1'

La triste notizia ha sconvolto Giugliano, località a nord in provincia di Napoli. Nel comune più popoloso dell’area metropolitana partenopea, si è spento il professore Ettore Amelio. Il maestro è sempre stato un punto di riferimento della storia di Giugliano.

Docente attento al valore dei bambini e sempre legato alle battaglie degli insegnanti, Ettore Amelio è ricordato come una persona solare, in gamba e per bene. La notizia è impazzita sui social network ed è diventata virale sul web.

Tantissimi i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. Il professor Amelio ha lasciato, secondo quanto riportato da Teleclub, la moglie Caterina ed i figli tra cui Gennaro per gli amici Rino apprezzato avvocato penalista.