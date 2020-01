0 Facebook Roccarfainola, scomparso il 30 dicembre: Enzo trovato a Taranto Cronaca 4 Gennaio 2020 08:17 Di redazione 1'

Stanotte una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Taranto ha rintracciato un 39enne, residente in provincia di bNapoli, la cui scomparsa era stata denunciata nei giorni di fine anno. La Sala Operativa 113 è stata allertata da un cittadino che ha segnalato la presenza dell’uomo che pareva essere lo stesso segnalato come scomparso su diverse pagine social.

L’equipaggio della Volante, dopo aver raggiunto il luogo e averlo bloccato, ha avviato le attività di verifica della sua identità. I poliziotti hanno così accertato che l’uomo era proprio quel 39enne che si era allontanato. Nella denuncia, la sorella, residente in un comune del napoletano, aveva riferito che si era allontanato dal suo domicilio nella tarda serata del 30 dicembre senza peraltro che si fosse portato nulla al seguito tanto da far ritenere che non si trattasse di un allontanamento volontario.

Tramite i carabinieri di Nola, la Volante ha preso contatti con il fratello che, insieme alla sua mamma, si è messo in viaggio verso Taranto per riabbracciare il congiunto e riportarlo a casa.