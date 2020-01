0 Facebook Paola Barale svela il motivo del divorzio con Gianni Sperti dopo tre anni di matrimonio: “Lui voleva…” Spettacolo 4 Gennaio 2020 15:58 Di Antonella Bianco 2'

Paola Barale si racconta alla trasmissione televisiva La Confessione e svela il vero motivo dell’addio a Gianni Sperti. I due si incontrarono negli anni Novanta a Buona Domenica, poi la nascita di un’amicizia molto forte e in seguito l’amore, sfociato nel 1999 nelle nozze.

Tre anni dopo il matrimonio di Paola e Gianni terminò bruscamente. Da allora nessuno dei due ha più voluto parlare di quel periodo. Oggi gli ex non hanno nessun rapporto e raramente sia Sperti che la Barale rilasciano dichiarazioni sul loro passato insieme. I fan si sono chiesti sempre cosa sia accaduto fra loro e una risposta arriva dall’intervista che la showgirl ha rilasciato a Peter Gomez.

“Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro – ha confessato -. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità”. Paola ha poi lasciato intendere che anche il sentimento si fosse affievolito. “Era un uomo forte – ha spiegato -, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”. Dopo l’addio alla conduttrice, Gianni Sperti non ha più vissuto alla luce del sole nessun amore, mentre la Barale è stata legata per moltissimi anni aRaz Degan. Dopo il divorzio, Gianni Sperti ha vissuto un periodo di profonda crisi, dal quale è uscito anche grazie a Maria De Filippi che lo ha voluto come opinionista fisso a Uomini e Donne. Da allora, il ballerino non è mai stato avvistato con altre donne.