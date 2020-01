0 Facebook Meraviglia nel Golfo di Napoli, i delfini accompagnano i velisti del Circolo Savoia Il post pubblicatpo sulla pagina Facebook del prestigioso Circolo che ha un'importante tradizione velistica Curiosità 4 Gennaio 2020 16:40 Di Andrea Aversa 1'

Uno scatto vale più di mille parole, e così è stato oggi in occasione della regata valida per il Trofeo Campobasso. Protagonisti i giovani velisti del noto Circolo Savoia che ha una grande tradizione fatta di successi e vittorie in questo sport.

La foto in questione, scattata da Francesco Coraggio dalla giuria, ha mostrato dei delfini che si divertivano a nuotare e saltare nelle acque del Golfo. Uno spettacolo già visto più volte nel mare di Napoli. Ma il fascino di un’immagine del genere, in questa straordinaria cornice, non smetterà di incantarci.

IL POST SU FACEBOOK –

Uno spettacolo unico! I delfini accompagnano i velisti del Trofeo Campobasso. Foto di Francesco Coraggio dalla Giuria.