Sant'Antimo, si lancia sui binari del treno e si toglie la vita Ancora sconosciuto il movente di quello che è sembrato un gesto estremo. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine Cronaca 3 Gennaio 2020 10:09

Era alla stazione di Sant’Antimo, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Ad un certo punto si è avvicinato ai binari ed ha atteso l’arrivo del treno. Al momento del passaggio del convoglio si è lanciato sui binari.

La vittima è deceduta sul colpo lasciandosi travolgere e uccidere da un treno sulla tratta Napoli–Roma. Ancora sconosciuti movente ed esatta dinamica della tragedia. Sul posto, oltre ai soccorsi, le forze dell’ordine che stanno indagando per far luce sulla vicenda.

Non sono ancora conosciute le generalità della vittima. L’incidente sarebbe avvenuto verso le 5.25 di questa mattina. Anche Trenitalia ha comunicato che per la tratta in questione ci sono stati alcuni disagi legati alla viabilità.

IL COMUNICATO DI TRENITALIA –

Linea Roma – Napoli via Formia: traffico sospeso dalle ore 5:25 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito del rinvenimento di una persona deceduta

Treni direttamente coinvolti:

R 19056/26211 Napoli Centrale (6:00) – Benevento (7:50)

R 26004 Napoli Centrale (6:42) – Villa Literno (7:25)

Treno cancellato:

IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34)

Treni parzialmente cancellati:

R 12351 Formia-Gaeta (5:05) – Napoli Centrale (6:23): limitato a Aversa (5:58)

R 12352 Napoli Centrale (5:31) – Formia-Gaeta (6:50): origine da Aversa (5:55)

R 12353 Formia-Gaeta (6:03) – Napoli Centrale (7:25): limitato a Aversa (6:57)

R 24304 Caserta (6:18) – Napoli Centrale (7:09): limitato a Aversa (6:38)

R 12364 Napoli Centrale (7:00) – Formia-Gaeta (8:12): origine da Aversa (7:17)

Treno instradato su percorso alternativo da Napoli Centrale a Villa Literno via Caserta, con maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti:

R 37324/78390/2382 Napoli Centrale (6:20) – Roma Termini (9:03)