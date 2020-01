0 Facebook Napoli, raid all’ospedale Pellegrini: devastato il pronto soccorso Dopo solo un giorno dell'appello lanciato per la sicurezza negli ospedali e a qualche ora dall'annuncio di nuovi dispositivi di sorveglianza Cronaca 3 Gennaio 2020 19:41 Di redazione 2'

Ancora violenza in corsia. Questa volta è toccato all’ospedale Pellegrini, sito nel cuore di Napoli. Purtroppo il nosocomio non è nuovo nell’ospitare scene di follia e violenza da parte di cittadini fuori controllo.

Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook Nessuno Tocchi Ippocrate, verso le 12 un uomo si è presentato al pronto soccorso con nausea e vomito. Una volta stabilito il codice verde il paziente ha dovuto attendere 20 minuti prima della visita.

Ma ecco che all’improvviso l’uomo si è alzato e mentre urlava e imprecava, ha devastato la porta del pronto soccorso e una barella. Prima che arrivassero le forze dell’ordine, il folle si è allontanato di corsa. Secondo Nessuno Tocchi Ippocrate il ‘paziente furioso’ è stato poi individuato dai carabinieri.

Intorno alle ore 12.00 presso il nosocomio partenopeo Pellegrini si presenta una persona, di sesso maschile, che accusava nausea e vomito. Viene giustamente classificato come codice verde e messo in attesa. Tale attesa, durata circa 20 minuti, scatena l’ira dell’energumeno che dapprima distrugge una barella e poi la porta d’ingresso del PS, il tutto contornato da una serie di urla e parolacce nei confronti del personale sanitario in servizio.

Vengono chiamati i carabinieri ma il facinoroso fugge prima del loro arrivo. A quanto pare il “signore” godeva di sana e robusta costituzione ed il vomito non era poi così invalidante! Ci giunge notizia che il Signore è stato preso dalle Forze dell’ordine.