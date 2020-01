0 Facebook Maxi rissa sulla circumvallazione, il movente è passionale L'episodio è avvenuto il primo dell'anno all'esterno di un bar tra Giugliano e Qualiano. 10 arresti da parte dei carabinieri Cronaca 3 Gennaio 2020 13:46 Di redazione 2'

Sarebbe dunque passionale il motivo scatenante della violenta lite avvenuta sulla circumvallazione esterna tra Giuliano e Qualiano. L’altro ieri, dieci persone, si sono scontrate all’esterno di un bar. Il litigio è degenerato in una furiosa rissa.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di individuare i presunti responsabili. Dalle indagini condotte dai militari sembrerebbe che tutto sia nato a causa di un tradimento. Una delle due donne coinvolte ha scoperto tutto dando il via al caos.

IL COMUNICATO DELL’ARRESTO –

Sprangate e bastonate davanti a un bar sulla Circumvallazione esterna, scoppia una maxi rissa. I carabinieri della stazione di Qualiano e della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato 10 persone di origini rom coinvolte nella violenta lite.

Sono ancora poco chiari i motivi della rissa sembrerebbe, però, che lo scontro sia avvenuto tra persone appartenenti a tre diverse famiglie. Bastonate, colpe di spranghe e cric e anche mattoni, queste le armi sequestrate dai militari. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, due persone sono riuscite a fuggire, mentre due sono minorenni, hanno 13 e 16 anni.

Dieci in totale le persone arrestate, per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L’accusa è di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere.

I NOMI –

Giuseppe Hadzovic, classe 73 –

Fatica Hadzovic, classe 88

Giuliano Hadzovic, classe 72

Nermina Seferovic, classe 78

Mirko Adzovic, classe 2001

Jasmina Adzovic, classe 77

Fiorella Adzovic, classe 96

Elvira Adzovic, classe 94

Valentino Sejdovic, classe 2000

Romeo Sejdovic, classe 98