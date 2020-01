0 Facebook Anziana investita in strada a Capri, salvata grazie al trasporto in eliambulanza a Napoli Cronaca 3 Gennaio 2020 22:24 Di Antonella Bianco 2'

Falciata sulla strada. Un’anziana donna è stata investita in tarda serata sulla strada provinciale di Anacapri. La donna, trovata priva di sensi sul selciato, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in un primo momento al Pronto Soccorso dell’ospedale isolano Capilupi.

I sanitari, dopo le prime cure e pur non essendo in pericolo di vita, hanno deciso il trasferimento della donna al Cardarelli con l’eliambulanza notturna del 118 che sosta presso l’Ospedale del Mare a Napoli ed e’ munita di impianto di illuminazione autonomo per l’atterraggio vista la precaria illuminazione dell’eliporto isolano di Damecuta. L’attuale eliambulanza notturna e’ entrata in servizio il 24 dicembre dopo il caso di una donna deceduta nelle settimane scorse e per la quale si registrarono difficolta’ nei soccorsi e nel trasferimento.

Una vicenda che ha indotto la Regione Campania e l’ASl Napoli 1 Centro a risolvere il problema con l’aggiunta di un’altra eliambulanza notturna per coprire il servizio 24 ore su 24. I due voli notturni effettuati in pochi giorni – uno il 24 dicembre ed uno questa sera – hanno, quindi, consentito di accelerare i tempi di trasferimento e di non mettere a rischio due vite umane.