Una storia alquanto anomala è accaduta pochi giorni prima della fine del 2019 in un ospedale napoletano. A raccontarla è stato il quotidiano Internapoli, che ha preferito non rendere noto il nome della struttura dove è avvenuto l’episodio poiché c’è un’indagine in corso.

Due neonati sono stati scambiati al momento di essere trasferiti nelle stanze delle madri. Dopo i controllo di routine, sono stati portati al nido, quando il personale sanitario li ha accompagnati entrambi nelle rispettiva camere, una nonna si è accorta che il bambino che aveva davanti non era un maschietto ma una femminuccia. Immediata la chiamata alle infermiere.

Le due madri, così come i familiari presenti, hanno subito iniziato a urlare , chiedendo spiegazioni al personale medico. Per fortuna la questione è stata risolta in poco tempo, lo scambio era avvenuto poiché i bambini hanno lo stesso cognome. Dopo i vari accertamenti i neonati sono stati restituiti alle loro madri, che per sicurezza avevano richiesto un test del Dna. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.