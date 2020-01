0 Facebook Napoli, “Pranzo di Solidarietà” d’inizio anno alla Mostra d’Oltremare All'evento, organizzato dall'Assessorato alle Politiche sociali e al Lavoro, presente anche il sindaco Luigi De Magistris News 2 Gennaio 2020 14:54 Di Marta Ricciardi 2'

Si terrà domani, il “Pranzo di Solidarietà” d’inizio anno, organizzato dall’Assessorato alla Politiche sociali e al Lavoro del Comune di Napoli. All’evento, che avrà luogo a partire dalle ore 12:00, al Padiglione 1 della Mostra d’Oltremare, saranno coinvolti circa 500 cittadini in difficoltà e cento volontari provenienti dal mondo dell’associazionismo, del terzo settore e del volontariato.

Hanno offerto il loro contributo per servire ai tavoli anche alcuni operai della Whirlpool Napoli. Inoltre, come si evince dall’annuncio in una nota del Comune, all’iniziativa, prenderà parte anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

L’assessore comunale Monica Buonanno ha spiegato: “Siamo felici di essere riusciti a rinnovare questo appuntamento. Un segno concreto di come Napoli risponda all’appello della solidarieta’ e non lasci indietro gli ultimi. Abbiamo chiamato a raccolta gli enti, i fornitori e le associazioni che hanno risposto immediatamente, mettendo a disposizione quanto potevano. Siamo veramente soddisfatti di poter regalare un inizio di anno piacevole a chi vive, per i piu’ svariati motivi, in grave difficolta’, come augurio di una vita migliore“.