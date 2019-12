0 Facebook Meteo di Capodanno, temperature in rialzo e niente pioggia Meteo 31 Dicembre 2019 08:59 Di redazione 1'

Ottime nuove per chi questa sera trascorrerà la mezzanotte in piazza. Il gelo che ha toccato la città negli ultimi giorni, oggi si sposterà per lasciare spazio a temperature più miti. Tutto merito di un anticiclone delle Azzorre che sta portando su tutta Italia un piacevole rialzo delle temperature accompagnato da cielo sereno.

Cinque giorni di bel tempo per godere appieno dell’inizio del nuovo anno.

Fino al 4 gennaio 2020, infatti, le temperature resteranno su di almeno 5 gradi. Anche le piogge non rovinano la mezzanotte in piazza ai tantissimi turisti che affolleranno la città.

Unica nota negativa, la nebbia che potrebbe addensarsi in alcune zone più umide ed interne.

