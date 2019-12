0 Facebook Dramma di Capodanno: “Mamma vado a dormire”, 22enne muore nel sonno Cronaca 31 Dicembre 2019 10:48 Di redazione 1'

Tragedia alla vigilia di Capodanno a Maserada, in provincia di Treviso. Una giovane di 22 anni, Lara Pastrolin è deceduta nel sonno all’interno dell’appartamento in cui viveva con i genitori. Era stata una serata tranquilla, aveva salutato la madre, dicendole che sarebbe andata a dormire, ma purtroppo non si è mai più svegliata.

Quando i genitori il mattino seguente, vedendo che la figlia non si alzava, sono andati in camera per svegliarla, hanno visto che non respirava più. Immediata la chiamata ai soccorsi, che hanno raggiunto l’appartamento con un elicottero. Gli operatori del 118 al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Diversi i tentativi di rianimarla, ma il cuore di Lara aveva ormai smesso di battere.

Sul posto è intervenuto anche il medico legale che dopo aver fatto un primo esame esterno sul corpo della vittima, ha escluso il coinvolgimento di terzi nella morte. La 22enne, dunque, potrebbe essere morta per cause naturali. La notizia della scomparsa improvvisa di Lara ha sconvolto l’intera comunità, tanti i messaggi di dolore degli amici.