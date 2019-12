0 Facebook Napoli, reddito di cittadinanza usato per comprare bottiglie di Champagne per Capodanno Cronaca 30 Dicembre 2019 15:11 Di redazione 1'

Champagne per Capodanno acquistato con il reddito di cittadinanza. E’ questo l’ultimo utilizzo anomalo fatto con la carta di sussidio a Ponticelli. E’ stato il quotidiano Il Mattino a riportare la notizia secondo cui sarebbero state comprate molte bottiglie di Dom Perignon, dal costo di 150 euro l’una, con soldi che in realtà dovrebbero essere utilizzati per aiutare chi non ha lavoro nelle spese ordinarie.

Si tratta dell’ultima “truffa” sgominata in Campania. Soltanto pochi giorni fa la Guardia di Finanza aveva scoperto 80 “furbetti” che percepivano il reddito di cittadinanza, lavorando a nero. Di questi 64 sono stati denunciati e 16 segnalati all’INPS. In totale sono state trovate 255 persone che avevano richiesto in modo illegittimo il redditto cittadinanza, per un danno allo Stato di circa 200mila euro.

E alla vigilia di Capodanno è stato scoperto che con il reddito di cittadinanza c’è anche chi ha acquistato lo champagne, probabilmente per il cenone del 31 dicembre. Si tratta di una spesa che non sarebbe consentita, non solo perché è un bene di lusso, ma anche perché non sarebbe consentito comprare con questa carta alcolici di nessun genere.