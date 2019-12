0 Facebook Il triste Natale dei cani, 358 animali abbandonati tra la Vigilia e Santo Stefano I dati dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) Cronaca 30 Dicembre 2019 01:08 Di redazione 1'

A Natale siamo tutti più buoni, o almeno dovremmo esserlo. Ma evidentemente questa sorta di comandamento non è stato valido per tutti. Per molte persone avere un pensiero per le feste ha voluto dire compiere una brutta azione nei confronti del miglior amico dell’uomo.

Si tratta del cane, il quadrupede che più, nella storia, ha avuto un rapporto stretto ed empatico con l’essere umano. Invece un dato ci ha dimostrato quante le bestie non siano tra i nostri compari a quattro zampe ma tra i nostri simili.

L’Associazione Italiana Difesa Animali (AIDAA) ha affermato, attraverso le loro attività di monitoraggio, che tra il 24 e il 26 dicembre sono stati abbandonati (poi recuperati e portati in canile) ben 358 cani. 119 cani al giorno. Numeri tragici che hanno smentito, purtroppo, il luogo comune secondo il quale gli animali sono abbandonati d’estate. Questa maligna usanza è stata valida anche a Natale.