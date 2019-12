0 Facebook Napoli, maxi rissa con cocci di vetro: arrestate sei persone Coinvolti uno spagnolo, un italiano, un rumeno e tre dominicani Cronaca 29 Dicembre 2019 10:27 Di redazione 1'

Ieri mattina, su segnalazione della sala operativa, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in piazza San Francesco da Paola, a Porta Capuana, per una rissa. Giunti sul posto, i poliziotti hanno visto diverse persone che, all’esterno di un bar, si stavano picchiando utilizzando anche dei cocci di vetro.

Dopo aver richiesto il supporto di altri equipaggi gli agenti sono riusciti a bloccare sei persone. Una di queste, nel tentativo di allontanarsi verso la propria auto, è stata fermata e trovata in possesso di un coltello dalla lama di circa 25 cm mentre nella vettura è stata rinvenuta una pistola a salve priva di tappo rosso.

Un romeno, un Italiano, uno spagnolo e tre dominicani di età compresa tra i 20 e i 44 anni sono stati arrestati per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale ed uno di essi denunciato anche per porto d’armi e per possesso di oggetti atti ad offendere.