Casagiove dice addio a Matteo, stroncato da un malore a 41 anni Domani ci saranno i funerali Cronaca 29 Dicembre 2019

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il dramma e il dolore hanno sconvolto l’intera comunità di Casagiove, località in provincia di Caserta. Un malore improvviso ha stroncato la vita di Matteo Martucci, 41 anni.

Conosciuto e voluto bene da tutti, Matteo è ricordato come una persona in gamba, solare e per bene. Sono già tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà per lui e tutta la famiglia Martucci. Già organizzati i funerali, previsti per domani – lunedì 30 dicembre alle ore 11 – presso la chiesa di San Francesco di Paola.

La notizia è stata riportata da AppiaNews.