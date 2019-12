0 Facebook Addio a Marta, dopo la morte della giovane il gesto di cuore dei genitori: si alla donazione di cornee Aveva solo 34 anni, la sua vita stroncata da un incidente. Scriveva per 'Cronache della Sera' Cronaca 29 Dicembre 2019 13:46 Di redazione 1'

È volata via dopo che a bordo del suo scooter è stata vittima di un terribile incidente. Marta Naddei, 34enne giornalista originaria di Salerno, percorreva il lungomare Marconi per fare ritorno nella sua Pastena.

Per motivi ancora da accertare, Marta ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato finendo contro un palo. Erano circa le 4 della scorsa notte, immediato l’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno provveduto al trasferimento urgente della giovane presso l’ospedale Ruggi.

Le sue condizioni erano gravi e dopo diverse ore, Marta è deceduta al nosocomio salernitano nel pomeriggio di ieri. Come riportato da Il Mattino i genitori hanno dato il consenso per il prelievo delle cornee della 34enne.

Un ultimo gesto d’amore che chi vuole ha potuto ricambiare oggi in occasione dei funerali presso la chiesa di Santa Margherita. Non si contano i messaggi d’affetto di amici e colleghi per Marta e la sua famiglia.