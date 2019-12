0 Facebook Governo, Gaetano Manfredi all’Università

Gaetano Manfredi è il nuovo ministro dell’Università e della Ricerca. 55 anni, orignario di Ottaviano, il nuovo titolare del dicastero di Viale Trastevere. Rettore dell’Unversità Federico II di Napoli e Presidente della Crui, Manfredi è anche autore di numerosi libri.

“Per migliorare la nostra azione dobbiamo separare il comparto scuola dal comparto ricerca-universita’. Ci sara’ un nuovo ministero dell’Universita’ e della ricerca. Ho pensato di nominare Lucia Azzolina ministro della Scuola e Gaetano Manfredi vorrei nominarlo ministro dell’Universita’ e della ricerca“. Lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, nel corso della consueta conferenza di fine anno in corso a villa Madama, rispondendo alla domanda sulla successione del ministro dimissionario, Lorenzo Fioramonti (M5s). Lucia Azzolina (M5s) e’ stata finora sottosegretario al Miur e Gaetano Manfredi e’ rettore dell’Universita’ degli studi di Napoli, Federico II.

IL CURRICULUM DI GAETANO MANFREDI

Laurea in Ingegneria presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con la votazione di 110/110 e lode nel 1988.

Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture (V ciclo) presso l’Università di Napoli Federico II nel 1993.

Borsa di Studio Post-dottorato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II nel 1994 (1° classificato con punti 95-100).

Ricercatore in Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 1995.

Professore Associato in Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 1998.

Professore Ordinario in Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2000.

Direttore del Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2006.

Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012.

Prorettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 18 luglio 2010 al 31 ottobre 2014.

Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 1° novembre 2014 ad oggi.

IL CURRICULUM DI LUCIA AZZOLINA

Ha frequentato il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Floridia, e si è iscritta alla facoltà di filosofia dell’Università di Catania. Conseguita la laurea triennale ha poi preso quella specialistica in storia della filosofia. Ha poi frequentato la Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), per l’abilitazione all’insegnamento della storia e della filosofia.

Superato l’esame finale della SSIS, ha iniziato a insegnare nei licei di La Spezia e Sarzana. Ha conseguito la specializzazione all’insegnamento del sostegno a Pisa. Si è iscritta poi alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia dove si si è laureata nel dicembre del 2013, insegnando contemporaneamente nelle scuole secondarie superiori. Nel gennaio 2014 è passata di ruolo all’I.I.S “Quintino Sella” di Biella.

Dopo la laurea in giurisprudenza, ha svolto la pratica forense occupandosi di diritto scolastico.

Nel maggio 2019 si classifica tra gli idonei del concorso per dirigente scolastico, nelle cui graduatorie rimane iscritta in attesa di un eventuale reclutamento degli idonei, in subordine ai vincitori del concorso.

Soddisfazione per Luigi Di Maio

“Due grandi persone per l’istruzione e per l’universita’ e ricerca. Oggi il presidente Conte ha indicato i due nuovi ministri che dopo la nomina ufficiale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella potranno entrare a far parte del governo. Sono due nomi che ci riempiono d’orgoglio”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“La nostra Lucia Azzolina – aggiunge- sara’ la nuova ministra della Scuola. Prima ancora di diventare portavoce alla Camera, Lucia ha sempre avuto a cuore le tematiche della scuola e con il suo nuovo incarico sapra’ parlare nel migliore dei modi al mondo della scuola, conoscendo concretamente tutte le problematiche. I complimenti a lei da tutto il MoVimento, a dimostrazione del fatto che con impegno si possono raggiungere importanti traguardi. Con lei la scuola avra’ un punto di riferimento chiaro e sempre presente. I nostri complimenti vanno anche a Gaetano Manfredi, Rettore dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II, che sara’ il nuovo ministro dell’Universita’ e della Ricerca. Si tratta di una persona di indiscussa professionalita’ che conosce il mondo dell’Universita’ avendolo vissuto per anni sempre con grande impegno. Una scelta che ci rende felici anche per un altro motivo: finalmente arriva un riconoscimento alle universita’ del Sud. Lo avevamo chiesto con forza, perche’ il Sud ha tutte le potenzialita’ per rilanciarsi. Sono certo che Gaetano Manfredi sapra’ fare molto bene“. Di Maio conclude: “Due ministeri, per ascoltare due mondi complessi. L’ennesimo segnale che questo governo vuole dare, a dimostrazione del fatto che per noi scuola, universita’ e ricerca rimangono al centro della nostra azione politica. Il Movimento e’ pienamente soddisfatto”.

