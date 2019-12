0 Facebook Ancora morti sulle strade, Antonio, giovane promessa del calcio perde la vita in un incidente Cronaca 28 Dicembre 2019 13:34 Di redazione 1'

Ennesima morte sulle strade italiane. Antonio Malandrino, giovane promessa del calcio di 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a un chilometro da Pachino, sulla strada provinciale 26, nel Siracusano.

Ricoverati in prognosi riservata i due amici, 20 e 23 anni, che erano con lui in auto. Giunti sul posto i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, Antonio avrebbe perso il controllo dell’auto, andando a finire contro un muretto. I tre amici erano stati assieme a Rosolini e stavano rientrando a casa.

Per Antonio l’impatto è stato troppo forte. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La notizia della morte del 19enne ha sconvolto l’intera comunità. Tante società calcistiche siciliane stanno esprimendo tutto il loro cordoglio per questa drammatica perdita.