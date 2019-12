0 Facebook Meteo, allerta neve a Napoli. Arriva il gelo Le minime perecepite arriveranno a 1/2 gradi Meteo 27 Dicembre 2019 14:34 Di redazione 2'

Un nuovo tentativo di riportare una parvenza d’inverno sul nostro Paese avrà luogo nel corso dell’ormai imminente ultimo weekend del 2019 quando dal nord Europa una veloce sciabolata artica condizionerà il quadro meteorologico su gran parte dell’Italia, causando un clima più rigido e anche il ritorno della neve fino in pianura.

Come riporta ilmeteo.it, durante la prossima notte assisteremo a un primo rinforzo dei venti freddi dai quadranti nord-orientali. Già dalle primissime ore di sabato l’aria fredda inizierà a dilagare soprattutto sul versante adriatico, per poi raggiungere rapidamente le regioni meridionali. Saranno proprio queste le aree nelle quali si avvertirà maggiormente l’ingerenza del freddo e dell’instabilità atmosferica.

Temperature in picchiata a Napoli, arriva l’allerta neve

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un’allerta neve a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domenica. Nell’avviso si evidenziano “possibili precipitazioni nevose, a partire dalla mattina di sabato 28, generalmente oltre i 300-500m. Venti localmente forti, dalla tarda mattinata di sabato 28, da nord-nord-est. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte, dalla mattina di domani sabato 28. Gelate persistenti a quote basse dal pomeriggio-sera”. La criticita’ idrogeologica e’ ‘Verde’ poiche’ non si prevedono piogge e temporali tali da determinare questo tipo di rischio. Si raccomanda alle autorita’ competenti di seguire le comunicazioni ufficiali diramate dalla Sala operativa e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, con riferimento al rischio nevicate e gelate e alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, in linea con i rispettivi piani di protezione civile

