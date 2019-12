0 Facebook Panettoni in dono a clochard e passanti, il grazie degli operai della Whirlpool Napoli Città 24 Dicembre 2019 12:34 Di redazione 2'

I lavoratori della Whirlpool non hanno dimenticato chi ha lottato per la loro causa e in questi giorni di festa ne stanno dando ampia dimostrazione.

Gli operai, infatti, hanno distribuito panettoni a clochard e passanti.

“Vogliamo dire grazie a tutti – afferma il delegato sindacale Uilm – Rsu Vincenzo Accurso a Il Mattino – ma soprattutto alle nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato. È stato importante sapere di avere l’appoggio dei napoletani ed è fondamentale poterci continuare a contare. Noi proseguiremo con la nostra lotta e da Gennaio speriamo di avere buone notizie. Intanto questo sarà un natale di riflessione e di speranza”.

“È solo un gesto simbolico – aggiunge il segretario generale della Uil Campania Giovanni Sgambati – ma c’è tanta riconoscenza verso tutti quelli che ci stanno accanto. Ora pensiamo a come proseguire questa lotta per il lavoro e la dignità. Una battaglia che ci vede già proiettati all’anno nuovo. Quando ci aspettiamo risposte concrete da una azienda che non può e non deve lasciare la nostra città”.

