0 Facebook Maltempo a Napoli, dopo la bufera di domenica

il Consiglio comunale chiede lo stato di calamità Napoli Città 24 Dicembre 2019 11:52 Di Martina Gaudino 1'

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato, nella tarda serata di ieri, all’unanimita’ una mozione con cui si chiede all’amministrazione “di attivare le procedure formali per il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale per l’intero territorio comunale” e che chiede al Governo “l’istituzione di una unita’ di crisi presso la Protezione civile nazionale per interventi straordinari sulle alberature”. La mozione e’ stata illustrata dal consigliere dei Verdi, Marco Gaudini.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook