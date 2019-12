0 Facebook Morto schiacciato da un albero ad Agnano: stamattina sarebbe partito per trascorrere il Natale con i figli L'uomo avrebbe raggiunto i figli a Milano per il Natale Cronaca 23 Dicembre 2019 12:24 Di Martina Gaudino 2'

Mohamed Boulhaziz era arrivato in Italia dal Marocco dieci anni fa. Grazie ad un connazionale aveva trovato una sistemazione a Maddaloni, in provincia di Caserta. Si era da subito rimboccato le maniche per inviare soldi alla moglie e ai figli che abitavano a Casablanca.

Ieri doveva essere il suo ultimo di giorno di lavoro. Purtroppo per il 62enne il destino è stato crudele. E’ morto schiacchiato da un albero ad Agnano. Come racconta Il Mattino, appena due giorni fa aveva acquistato il biglietto per trascorrere il Natale a Milano dove da qualche anno vivevano i suoi figli. Il prossimo fine settimana poi, con i due di 28 e 30 anni, avrebbe fatto ritorno a Caserta per l’ultimo dell’anno.

Viveva in un monolocale in via Appia e ogni mattina si alzava e a piedi raggiungeva il mercato ortofrutticolo di via Cancello per lavorare. “Era talmente umile – hanno riferito altri commercianti – che non ha mai chiesto nemmeno un passaggio con l’auto. Addirittura, delle volte si divideva il panino con alcuni compagni pur di non lasciarli senza merenda”. All’inizio del 2019 aveva pensato di mettersi in proprio e per questo aveva acquistato un’Apecar. Portava frutta e verdura e domicilio, lo conoscevano tutti.

Mohamed ieri si trovava ad Agnano per vendere i suoi prodotti. Poi il crollo, la tragica fatalità. La moglie ed i figli del 62enne vogliono rimpatriare la salma in Marocco, dal primo cittadino Gennaro Piscitelli è immediatamente giunta la disponibilità ad aiutarli.

