Dramma nel Napoletano, va a caccia con gli amici, si sente male e muore Cronaca 23 Dicembre 2019

Era andato a caccia con alcuni amici a Lauria, in provincia di Potenza. Un uomo di 76 anni è deceduto a seguito di un malore avvertito durante la battuta. La vittima si chiamava Vincenzo e si era concesso una gita fuori porta poco prima del Natale.

Mentre con i compagni di caccia passeggiava per i boschi, il gruppo era alla ricerca di uccelli, l’uomo si è sentito poco bene e si è accasciato al suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli amici che erano con lui. Ma quando l’uomo è giunto in ospedale, era ormai troppo tardi e i medici non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La vittima si chiamava Vincenzo ed era di Somma Vesuviana. Sconvolti gli amici che erano con la vittima e hanno assistito alla sua morte. La procura di Lagonegro ha avviato un’indagine e disposto l’autopsia sulla salma per accertare le esatte cause della morte.