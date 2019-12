0 Facebook Continua a tremare la terra, scossa di terremoto nel Golfo di Salerno Cronaca 23 Dicembre 2019 13:54 Di redazione 1'

E’ di poco fa la notizia di una nuova scossa di terremoto in Campania. Il sisma è avvenuto alle 13.15 nel Golfo di Salerno e ha avuto una magnitudo di 2.8 a una profondità di 9 km.

La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha comunicato l’episodio sismico attraverso il proprio profilo Twitter.

L’evento non dovrebbe destare particolare preoccupazione, poiché rientrerebbe nella normale attività sismica della zona. Non si registrano, per ora, particolari movimenti ondosi nel Golfo di Salerno.

Il tweet dell’INGV