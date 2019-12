0 Facebook Il calcio campano piange Luca, addio all’addetto stampa del Portici Il cordoglio degli altri club. Numerosi i messaggi d'affetto scritti sui social Giugliano in Campania 21 Dicembre 2019 15:32 Di redazione 2'

“Sarai sempre con noi“, è questa la frase pregna di sofferenza che il Portici 1906 ha dedicato a Luca Alvieri, 23enne addetto stampa del club calcistico. La triste notizia ha già fatto il giro dei social gettando nello sconforto tutti coloro che conoscevano il giovane.

Quest’ultimo è ricordato come un ragazzo solare, in gamba e perbene. La sua vita è stata stroncata da un brutto male. Numerosi i messaggi d’affetto per il giovane. Per lui e la società sportiva vesuviana, il cordoglio degli altri club di categoria e dei colleghi di Luca. Per quest’ultimo anche uno striscione da parte dei tifosi del Portici: “Ciao Luca“.

La redazione di Vocedinapoli.it fa le più sincere condoglianze alla famiglia Alvieri per la dolorosa scomparsa.

IL TRISTE ANNUNCIO DEL PORTICI 1906

La SSD PORTICI 1906 partecipa affranta al lutto della famiglia Alvieri per la perdita del caro Luca, nostro Addetto Stampa.

Grazie Luca per tutto il tuo lavoro svolto con passione e dedizione, hai lottato per anni con dignità senza mai lamentarti e da te abbiamo tanto da imparare.

Nulla per noi sarà più come prima..

In segno di rispetto per Luca e la sua famiglia, prima dell’inizio della gara odierna verrà osservato un minuto di raccoglimento. La squadra inoltre scenderà in campo con lutto al braccio e il risultato verrà aggiornato solo al fischio finale.

IL CORDOGLIO DEL GIUGLIANO FC

Le più sentite condoglianze al Portici 1906 da parte della famiglia Sestile e del Giugliano tutto. Una perdita immensa quella di Luca, ragazzo solare e preparato, che col suo lavoro da addetto stampa ha portato il nome della città di Portici fuori dai confini campani in questa difficile Serie D.

Siamo vicini alla società azzurrobianca in questo momento molto difficile. Non è giusto morire così giovani.

