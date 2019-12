0 Facebook Lutto in Irpinia, 65enne muore durante battuta di caccia: stroncato da un infarto Cronaca 20 Dicembre 2019 16:53 Di redazione 1'

Sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. Un uomo di 65 anni è deceduto in una zona boscosa del comune di Calitri, in Irpinia in provincia di Avellino. La notizia è stata riportata da Il Mattino.

Secondo una prima ricostruzione la vittima era uscita per una battuta di caccia per poi non fare più ritorno a casa. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi e i carabinieri della locale stazione.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure, purtroppo inutili, al 65enne. I militari, invece, hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a comprendere l’esatta dinamica della vicenda. Su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.